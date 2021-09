Amministrative, "Insieme per Rosolini" spinge Giovanni Spadola a sindaco della città

Insieme per Rosolini scende in campo a sostegno del candidato sindaco Giovanni Spadola. Lo fa con una nota a firma del leader del gruppo, Peppe Agricola. "Siamo un gruppo politico giovane e fatto di giovani, nato da meno di tre anni ma con anni di esperienza politica alle spalle e tante campagne elettorali svolte sul territorio comunale e provinciale al servizio della politica e dei nostri concittadini rosolinesi, afferma la nota. In questo periodo persone competenti e volenterose come artigiani, commercianti, liberi professionisti, uomini e donne, casalinghe, docenti, disoccupati e giovani si sono avvicinati a noi e hanno contribuito al nostro progetto e programma elettorale. A loro va la nostra gratitudine. Il progetto politico non è nato per interessi personali ma per proporre idee e visioni realizzabili per la nostra Città, che riteniamo essere di primaria importanza. Per queste ragioni scegliamo di appoggiare il candidato a sindaco Giovanni Spadola, che maggiormente ci rappresenta per visione, modo di lavorare, conoscenza delle persone nel territorio, rapporti umani, operatività sul territorio e conoscenza della macchina amministrativa. Presentiamo la nostra lista civica "Insieme per Rosolini" per continuare a dare il nostro contributo alla politica cittadina. Crediamo nella costruzione di un progetto che guardi al breve e lungo periodo, che abbia dei riferimenti solidi a livello regionale e nazionale. Per questo continueremo a lavorare per il bene comune".

NELLA FOTO, Peppe Agricola, leader di Insieme per Rosolini.