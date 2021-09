Un uomo di 40 anni, di Rosolini, è stato trovato cadavere nell'abitazione estiva di Santa Maria del Focallo. L'allarme è stato dato dalla moglie, preoccupata del fatto che il marito non rispondesse al telefono. Indagini in corso per accertare le cause del decesso. Sul posto, un'ambulanza del 118, il medico legale e i carabinieri.