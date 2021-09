Iapino porta le ceneri di Raffaella Carrà da Padre Pio

Tutto come aveva voluto lei, Sergio Japino sta esaudendo tutti gli ultimi desideri di Raffaella Carrà. Ivi compreso il pellegrinaggio al devoto Padre Pio. L'urna con le ceneri della Raffa nazionale sono state portate a San Giovanni Rotondo per il desiderio espresso dalla show girl di tornare da San Pio: la cerimonia si è svolta con una processione fino alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, per dare modo a fedeli e fan di poter renderle omaggio.

Santa Maria delle Grazie è la chiesa in cui padre Pio ha celebrato l'eucarestia dal 1959 fino al 22 settembre 1968, il giorno prima della sua morte. All'arrivo a San Giovanni Rotondo, hanno fatto tappa davanti alla sede dell'emittente televisiva Tele Radio Padre Pio, che la stessa Carrà inaugurò nel 2001. E lì è stata scoperta una lapide in ricordo.