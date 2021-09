Covid, ospedale Cervello di Palermo sospende ricoveri in alcuni reparti

Sospensioni dei ricoveri in alcuni reparti dell'ospedale Cervello a Palermo. Visto il numero di contagi e ricoveri crescenti il direttore sanitario Walter Messina ha firmato un provvedimento con il quale si sospendono i ricoveri nel reparto di medici interna, gastroenterologia, reparto delle malattie infiammatorie croniche intestinali. La sospensione per consentire quanto prima la riconversione dei reparti in posti letto Covid. "Preso atto del perdurare dell'incremento della curva pandemica - si legge nella nota dell'ospedale - si invitano i responsabili a provvedere alle relative dimissioni o trasferimenti dei degenti ricoverati in altri nosocomi dell'area metropolitana".