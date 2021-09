Siracusa, era ai domiciliari e aveva a casa due pistole: arrestato 38enne

Nella serata di sabato, agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato Danilo Rugani, siracusano di 38 anni, per detenzione illegale di due pistole e del relativo munizionamento.

Gli uomini, diretti dalla dottoressa Guarino, si presentavano a casa dell’arrestato per effettuare un controllo di routine, visto che l'uomo si trovava ai domiciliari per aver ferito, nel gennaio scorso, un suo rivale a colpi di pistola. I poliziotti si erano insospettiti perché il trentottenne tardava ad aprire la porta di casa e, nel mentre, udivano un rumore come di un oggetto metallico che cadeva sul pavimento.

Poco dopo, quando Rugani si decideva ad aprire il portone di casa, gli agenti notavano che l’uomo mal celava un certo nervosismo e, pertanto, decidevano di effettuare un’accurata perquisizione domiciliare.

In effetti, lo spunto investigativo dava risultati positivi in quanto gli uomini delle Volanti rinvenivano, in un mobile posto nel corridoio dell’abitazione, due pistole semi-automatiche calibro 7,65 modificate e relativi caricatori, riforniti con munizionamento del medesimo calibro. Pertanto, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l'uomo è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Cavadonna.