Lentini, ubriaco si scaglia contro gli agenti di Polizia: denunciato 34enne

La scorsa notte, agenti del Commissariato di Polizia di Lentini hanno denunciato un uomo di 34 anni, per i reati di guida in stato di ebbrezza, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, residente a Lentini, durante un controllo di Polizia, effettuato nei pressi di Via Ciccio Ciciulla, sceso dall’autovettura, manifestava evidenti difficoltà motorie, probabilmente causate dall’uso di alcol e respirava affannosamente. Pertanto, sottoposto ad accertamenti con “etilometro”, veniva trovato positivo al test. Qualche ora più tardi, a seguito di una segnalazione di lite in strada, sempre la stessa persona, poco prima sanzionata, ingaggiava una lite con il padre e, all’arrivo della Polizia, si scagliava contro gli agenti.