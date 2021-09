Cassaro, Nello Bongiovanni di Riva Destra si dimette dal consiglio comunale

Nello Bongiovanni, consigliere comunale di Riva Destra a Cassaro, si è dimesso dall'organo di rappresentanza popolare. Bongiovanni lo ha comunicato alla sindaca Milena Garro, al presidente del Consiglio comunale e a tutti i componenti dell'Aula. Poi ha scritto una lettera aperta ai cittadini di Cassaro.

"Dal 2017 cari Concittadini, mi avete accompagnato in quel viaggio politico che con tanta voglia di fare e di dare, ho intrapreso, e quindi è giusto che oggi mi rivolga

soprattutto a Voi che mi avete supportato, tanto da farmi eleggere nelle ultime amministrative con un alto consenso elettorale.

Questo non può che avermi riempito di orgoglio e quindi, con il cuore in mano, vi ringrazio tutti “Voi avete creduto in me”.

In questi anni - scrive Bongiovanni - avrei certamente voluto fare di più, anche se vi garantisco, che non ho mai perso di vista il ruolo di controllo e di indirizzo che da consigliere di opposizione mi ha visto tra i banchi del Consiglio Comunale, ma l’eccessivo indebitamento del Comune di Cassaro, che ha legato le mani un po’ a tutti, ha frenato, quella grandissima voglia di poter conseguire dei risultati brillanti sia culturali che turistici o amministrativi e sociali.

Credetemi non è retorica se vi dico che avrei voluto fare tanto di più per Cassaro, ed è per questo che appena insediatomi, ho iniziato ha presentare, mozioni, interrogazioni, proposte che sono state d’impulso per l’Amministrazione Comunale ma hanno prodotto anche ottimi risultati per tutti i Cassaresi.

Penso di essermi contraddistinto per la perseveranza della mia attività consiliare finalizzata alla promozione del territorio.

Vado fiero dell’impegno nel sociale, disoccupati, dipendenti, acqua, tasse, ecc.

Orgoglioso del mio ruolo di consigliere comunale, con passione mi sono impegnato quindi per indirizzare l’amministrazione all’ulteriore crescita di Cassaro, che nonostante fossi di un altro Paese sono stato accolto con tutti gli onori che questa città offre.

Non voglio continuare ad annoiarvi, ma desidero utilizzare questo “Lettera” per rivolgere un caloroso GRAZIE ai miei concittadini, ai quali devo tanto come uomo,

come servitore dello Stato e come Consigliere Comunale, infatti, mai ho sentito mancare il Vostro sostegno nei mie confronti; questo certamente è per me un grande motivo di orgoglio".