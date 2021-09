Covid, positivi ancora in calo nel Ragusano: ci sono altri due morti a Vittoria

Scende ancora il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano ma aumentano i morti che hanno raggiunto quota 341. Nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi a Vittoria: sono morti una donna di 77anni non vaccinata e un uomo di 83, vaccinato. Nel rapporto Asp del 5 settembre, i positivi sono 2.220: 2.110 in isolamento domiciliare, 88 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ibla. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 35 Acate, 48 Chiaramonte Gulfi, 381 Comiso, 5 Giarratana, 74 Ispica, 142 Modica, 0 Monterosso, 65 Pozzallo, 289 Ragusa,

36 Santa Croce Camerina, 96 Scicli, 939 Vittoria.