Vittoria, perdita d'acqua potabile in contrada Cicchitto: la nota del PD

“Il Comune di Vittoria ci ha informato che si sta provvedendo a riparare i tratti di rete idrica ammalorata. I lavori, da parte della ditta aggiudicataria delle opere, sono in corso e si sta intervenendo proprio in queste ultime ore. Come Pd prendiamo atto della circostanza e chiediamo un intervento immediato lungo lo stradale per Cicchitto dove si registra una copiosa perdita del prezioso liquido”. E’ quanto rileva il segretario cittadino del Partito Democratico, Giuseppe Nicastro, che ha effettuato un sopralluogo sul posto per appurare la fondatezza della segnalazione e ha verificato la persistenza di una situazione molto grave. “Certo, sapere che interi quartieri continuano ad essere a secco, con gravi disagi per i cittadini – ha sottolineato Nicastro durante un video social di denuncia – molti dei quali non riescono più a sostenere le spese neppure per assicurarsi con una certa continuità le autobotti private, e vedere poi questa fuoriuscita d’acqua assolutamente fuori norma, ci fa ribollire il sangue. Abbiamo chiesto, dunque, un intervento urgente a palazzo Iacono. E, se il caso, si faccia intervenire la ditta che si sta occupando di riparare tutte le falle della rete idrica. Sì, lo sappiamo, il Comune sta cercando di risolvere la delicata materia in maniera complessiva. Ma, nel frattempo, è necessario intervenire in quelle zone che fanno registrare problemi seri come nel caso dello stradale per Cicchitto”.