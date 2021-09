Ragusa, nella chiesa di S.Vincenzo Ferreri la mostra di Matteo Mauro "Il mio Barocco"

S’inaugura venerdì 24 settembre alle ore 16 nella Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Ragusa la personale di Matteo Mauro, "Il mio Barocco". La mostra s’inserisce tra gli appuntamenti dedicati al design e all’arte contemporanea dell’edizione zero di Barocco & Neobarocco, un “design festival” che dal 24 al 26 settembre farà dialogare la cultura del progetto con la cultura d’impresa, nel contesto delle scenografie barocche della città di Ragusa, fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto. L’evento del festival dedicato alla mostra sarà sabato 25 settembre alle ore 12.00 accompagnato dalla performance musicale sperimentale Arte in movimento dell’Ibla Ensemble.

Barocco & Neobarocco offre l’occasione di un confronto sulle espressioni del design “neobarocco”, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca che ha segnato la storia del territorio ibleo e che è ancora una costante formale comune ad alcune tendenze culturali del nostro tempo. Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa, insieme a designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione di protagonisti del mondo del progetto e con il contributo di aziende affermate a livello internazionale.

Oltre ad un programma d’incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai lavori, il festival propone installazioni artistiche site-specific ed espone gli esiti del lavoro di ricerca di Accademie e Università, dispiegandosi in location diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento meraviglioso e sorprendente degli spazi della città di Ragusa.

Il design festival ha il patrocinio degli Enti territoriali e istituzioni nazionali quali: ADI, Accademia di Brera, Accademia di Carrara, Università di Napoli Luigi Vanvitelli, IULM, Ordine degli Architetti e il sostegno di realtà imprenditoriali diffuse in tutto il territorio nazionale.

È all’interno di questo festival, organizzato da Roberto Semprini con il supporto di Valentina Fisichella, che Matteo Mauro presenta Il mio Barocco, mostra curata da Chiara Castro e Aurelia Nicolosi. Il progetto cui l’artista, architetto, e designer, catanese di nascita e londinese d’adozione, si dedica ormai da diversi anni grazie al supporto dall’azienda Farmabarocco e dalla Galleria KōArt. Matteo Mauro insegue con tenacia una sintesi fra tradizione figurativa e tecnologie digitali; la sua ricerca, infatti, mira alla rielaborazione di sculture classiche, dove figure mitologiche sottratte alla forma lasciano l’impronta su geometrie bronzee e marmoree.