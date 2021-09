Siracusa, ad Antonella Lattanzi il Premio letterario nazionale "Elio Vittorini"

Trionfa ancora un’autrice al Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini. A succedere a Marta Barone, vincitrice della passata edizione, è stata Antonella Lattanzi con il suo “Questo giorno che incombe” (HarperCollins). La consegna del riconoscimento ieri sera nella suggestiva cornice del “ritrovato” Teatro Comunale di Siracusa nel corso di una cerimonia durante la quale sono stati anche assegnati il Premio per l’editoria indipendente intitolato ad Arnaldo Lombardi ( giunto alla seconda edizione) alla casa editrice catanese Algra e sono stati annunciati i vincitori del contest di fumetti “Siracusa & Alessandria : l’Italia a fumetti” (Laura Furgione di Alessandria; Raffaella Gesuele di Milano; Alessandro Amoruso di Bari) che verranno premiati sabato prossimo ad Alessandria nel corso della rassegna a tema “Alecomics”.

Antonella Lattanzi ha avuto la meglio nel giudizio della Commissione di valutazione presieduta dal professore Antonio Di Grado (al voto della quale si è associato quello espresso, unitariamente, la Comitato studentesco dei lettori) sulle due altre opere finaliste: “Io sono Gesù” (Sellerio) di Giosué Calaciura e “Disordini” (La nave di Teseo) di Michele Ainis.

Questa la motivazione della Commissione: La Giuria della XX edizione del Premio Vittorini, ha riconosciuto nel romanzo di Antonella Lattanzi una esemplare convergenza di crudo realismo e straniamento visionario, una coraggiosa esplorazione del cuore di tenebra e delle perturbanti rivelazioni che la più consueta e rassicurante realtà quotidiana prudentemente cela e incautamente sprigiona.

E’ un romanzo, quello della Lattanzi, che all’ambizione del suo intento sa unire una potenza narrativa che avvince, che fa sospendere il fiato in un’attesa febbrile: requisito, quest’ultimo, latitante da anni nella narrativa che si definisce “postmoderna” per non confessarsi uggiosa e pleonastica.