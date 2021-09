Covid e vaccini, parla il presidente dell'Ordine dei medici di Ragusa

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa effettuerà a breve una ricognizione tra i propri iscritti per verificare il livello di vaccinazione tra i sanitari. Lo ha annunciato il presidente Carlo Vitali (nella foto) impegnato in prima persona nel lavoro di sensibilizzazione, indirizzata a quanti ancora non si sono decisi, al fine di incrementare i numeri della campagna vaccinale che nelle ultime settimane, in provincia di Ragusa, ha subito un calo notevole. Secondo il presidente dell’Ordine dei Medici bisogna partire proprio da chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei pazienti e nella lotta contro questo virus. «Sul vaccino – afferma Vitali- vanno sfatate alcune notizie messe in circolazione sui social dai cosiddetti no vax e che alimentano inutili preoccupazioni tra i cittadini. Anzitutto va chiarito che il vaccino ha i suoi rischi come qualsiasi altra somministrazione di farmaci (e non vaccini), ma è l’unico mezzo che ostacola la diffusione del virus. Va poi precisato – continua il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa - che ad oggi è stato registrato un caso di morte su 140 mila somministrazioni di vaccino, mentre il Covid-19 porta a 3 decessi su 100 casi. Per rendere ancora meglio l’idea basta guardare ai reparti Covid dei nostri ospedali dove tutti i ricoverati gravi sono pazienti no vax. Insomma – conclude Vitali- il vaccino è l’unica arma che abbiamo a disposizione per combattere la pandemia e vaccinarsi è un atto doveroso per tutelare la propria persona e gli altri».