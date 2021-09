Ragusa, Compagnia Godot: conclusa la stagione teatrale "Palchi Diversi al Castello"

Conclusa l’undicesima stagione “Palchi Diversi Estate al Castello” che si è svolta durante i mesi di luglio e agosto con ben 17 serate svolte in due location del parco del Castello di Donnafugata, ovvero la tradizionale scalinata e la coffèe house. Dopo lo spettacolo d’anteprima “La scala magica”, dedicato ai più piccoli, la Compagnia G.o.D.o.T. diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, ha portato in scena ben tre produzioni teatrali che, con le varie repliche sempre tutte in sold out, hanno contribuito alla costruzione nel Sud Est della Sicilia di una variegata offerta culturale. In scena “L’avaro” di Molière, “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello e “Con le ali dell’amore” tratto dai sonetti di William Shakespeare. In scena quasi tutti gli attori che compongono la compagnia teatrale e che sono si sono formati in più anni nei laboratori teatrali che vengono svolti durante l’inverno.