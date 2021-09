Coppa Italia di Promozione, il Modica "cala il tris" con il Pro Ragusa e accede al secondo turno

Modica Calcio 3

Pro Ragusa 0

Marcatori: pt 26' Drago, st 5' Kebbeh, 17' Novello

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Fabrizio Bonaventura, Coria (st 21' Pitino), Vindigni (st 25' Basile), Toscano, Cavallo (st 12' Bellavita), Peluso (st 18' Falla), Drago (st 6' Gatto), Kebbeh, Novello. A Disp:Manenti, Blando, Galfo, Marco Bonaventura. All. Giancarlo Betta.

Pro Ragusa: Campo (st 23' Macias), Principato, Occhipinti (st 21' Andrea Paravizzini), Ambrogio (st 29' Mascara), Carnazza, Licitra, Puccia (pt 20' Guastella), Mussolin, Amenta (st 21' Brugaletta), Vitale, Puma. A Disp: Andolina, Palazzolo, Davide Paravizzini, Cultrera. All. Carmelo Giglio.

Arbitro:Francesco Salvatore Mugno di Siracusa.

Assistenti: Pierluigi Fazzi di Enna e Salvatore Di Lorenzo di Ragusa.

Tutto facile per il Modica calcio di Giancarlo Betta, che dopo il poker di reti rifilato nella gara di andata al Pro Ragusa, oggi al “Vincenzo Barone”, ha battuto 3 – 0 la formazione di Carmelo Giglio accedendo così al secondo turno della competizione riservata alle squadre del campionato di Promozione.

La partita è stata sempre in mano alla formazione modicana, che dopo aver preso le misure ai loro avversari che si sono ben difesi nei primi 20', al 26' hanno sbloccato il risultato con Simone Drago. Sugli sviluppi di un corner, infatti, il numero 9 rossoblù stacca di testa e mette alle spalle di Campo.

Il Pro Ragusa prova una timida reazione, ma non crea nessun problema alla difesa di casa ben orchestrata da capitan Ciccio Vindigni.

Al 37' è il Modica a farsi pericoloso dalle parti di Campo, Cavallo sulla destra, lavora un buon pallone e crossa al centro,dove Kebbeh stacca di testa, ma la sua inzuccata è troppo debole e il portiere avversario para senza difficoltà.

Al 42' è ancora Cavallo a crossare dalla destra, questa volta Drago impatta bene con la testa, ma la sua conclusione “scheggia” la traversa e finisce sul fondo.

È questa in pratica l'azione che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa al primo affondo il Modica raddoppia con un eurogol di Ebrima Kebbeh. È il 5' di gioco,quando Cavallo dalla destra crossa al centro area dove l'attaccante gambiano, appostato all'altezza del dischetto si coordina perfettamente e in rovesciata manda la palla nel sette alla sinistra di Campo che può solo osservare senza poter intervenire.

Il Pro Ragusa si scompone e il Modica ne approfitta prontamente per mettere il sigillo sul passaggio al secondo turno.

Al 17' il neo acquisto Natale Gatto entrato in campo da qualche minuto, crossa dalla della pescando in area Salvo Novello che di testa firma il 3 – 0.

La girandola delle sostituzioni e il risultato ampiamente acquisito fa perdere l'intensità alla partita che scivola via senza grossi sussulti.

Al 38' il Pro Ragusa con Mascara ha la possibilità di realizzare il gol della bandiera, ma il suo tiro da buona posizione finisce a lato di poco.

Al 47' ci prova Puma con un diagonale dalla sinistra, ma Incatasciato non ha difficoltà a parare in tuffo.

Poi il fischio finale che sancisce il successo dei padroni di casa che ora aspettano domani per conoscere il nome del primo avversario in campionato che inizierà domenica prossima.