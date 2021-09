Escursionista si infortuna nel fiume Alcantara, salvata dal Soccorso Alpino

I volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti, nel pomeriggio di oggi, domenica 5 settembre, per il recupero di un'escursionista, infortunatasi a causa di una rovinosa caduta lungo i pendii della zona delle Gurne dell'Alcantara, in territorio di Francavilla di Sicilia. I tecnici della Squadra Soccorso in Forra del SASS hanno raggiunto e immobilizzato la malcapitata, per procedere tramite barella portantina al trasporto fuori dalla zona impervia, fino all'ambulanza del 118. Presente sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS), in caso di incidenti in montagna, su pareti di roccia, sentieri, gole fluviali, ambienti innevati o in caso di dispersi in ambiente impervio o sotterraneo, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre specificando se si tratta di un intervento sanitario o a rischio evolutivo sanitario.