Afghanistan, Talebani ancora divisi: a rischio guerra civile

Slitta ancora la formazione del nuovo governo in Afghanistan. Mentre i ribelli continuano a difendere il Panshir in molti fuggono dai villaggi, c'è il rischio di una crisi umanitaria. Una poliziotta uccisa dai talebani. In Afghanistan "ci sono le condizioni per una guerra civile", secondo il capo di stato maggiore dell'Esercito Usa, gen. Mark Milley. Colloqui in Qatar per il ministro degli Esteri Di Maio che ribadisce: "La lotta al terrorismo rimane fondamentale: c'è in ballo la sicurezza dell'Afghanistan e di tutta l'Ue". E annuncia: abbiamo intenzione di spostare l'ambasciata a Doha come ufficio diplomatico". La preghiera del papa per i rifugiati: accogliere chi fugge proteggere chi resta in Afghanistan.