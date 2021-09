Ex fabbrica di pesce trasformata in discarica: sequestro a Portosalvo

Una ex fabbrica del pesce trasformata in una discarica abusiva. Teatro del rinvenimento ancora una volta la frazione costiera di Portosalvo, dove in passato era stata sequestrata una vasta area in cui erano stati nascosti decine di quintali di rifiuti - anche pericolosi - nonché ecoballe sulla cui esatta provenienza sono ancora in corso indagini. L'ennesima bomba ecologica su un'area di 8.400 metri quadri è stata sequestrata dai Carabinieri di Vibo Marina e della Stazione Forestali di Polia, all'interno di quella che un tempo è stata la sede della Cevim (fabbrica di prodotti ittici surgelati). Bonifica del territorio, quindi ripristino dello stato dei luoghi. È questa la prescrizione che verrà adottata nei confronti dei responsabili della dismessa azienda controllata dai Carabinieri con il coordinamento della Procura, previa qualificazione e quantificazione dei rifiuti da parte dei tecnici dell'Arpacal. Nell'area sono state trovate cataste di rifiuti speciali di ogni genere: parti meccaniche e telai di autovetture, pneumatici, materiale inerte, elettrodomestici, calcinacci e derivati da opere di demolizione edile.