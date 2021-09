Incidente stradale allo svincolo di Gela, gravi coniugi di Barrafranca

Grave incidente sulla Ss626 all'altezza dello svincolo per Gela. Due coniugi di Barrafranca, che viaggiavano a bordo di una Opel Speedster, sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono stati inviati dalla centrale del 118 di Caltanissetta l'elisoccorso e un'ambulanza medicalizzata. Critiche le condizioni della donna, 73 anni, che ha subito un grave trauma all'arto inferiore. L'anziana, che è rimasta incastrata nel mezzo e tirata fuori dai vigili del fuoco, in un primo tempo era cosciente. Il medico rianimatore ha dovuto intubarla mentre viaggiava a bordo dell'elisoccorso per il pronto soccorso del Sant'Elia per via dell'aggravarsi delle sue condizioni. Sempre al Sant'Elia è stato trasportato il marito, 75 anni, che ha subito diversi traumi. Le sue condizioni sono meno gravi ma entrambi sono entrati in pronto soccorso in codice rosso.