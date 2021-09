La tromba d'aria a Rosolini, la conta dei danni: ecco tetto in volo (VIDEO)

E' cominciata questa mattina la conta dei danni provocati da una mini tromba d'aria che si è abbattuta ieri pomeriggio a Rosolini. Novanta secondi di raffiche di vento che hanno scoperchiato alcune coperture coibentate di edifici in vari rioni della città. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, ache se qualche auto in sosta è rimasta danneggiata per le tettoie che volavano. La coalizione di 'Giovani Rosolinesi' e 'Insieme per Rosolini' che sostiene Giovanni Spadola alla corsa per sindaco, hanno invitato le persone che hanno subito danni a rivolgersi alla Protezione civile comunale per denunciare i danneggiamenti provocati dalla calamità naturale. Nelle prossime ore sarà lo stesso leader di 'Giovani Rosolinesi', Spadola, ad incontrare il commissario al Comune, Giovanni Cocco affinché faccia intervenire la Regione Siciliana, dichiarando lo stato di calamità naturale.