Primo giorno di scuola per 90 mila in Alto Adige

E' l'Alto Adige a fare da apripista all'inizio del nuovo anno scolastico. Questa mattina sono suonate le prime campanelle nei vari istituti scolastici - dalle scuole materne alle scuole superiori - della provincia piu' settentrionale d'Italia, quella che proprio ieri pomeriggio ha festeggiato i 75 anni di autonomia. In Alto Adige-Suedtirol oggi ritornano su banchi di scuola, scaglionati per orari sia per motivi di contenimento del contagio da Covid-19 che per organizzazioni interne, ben 90.454 tra scolari e studenti appartenenti ai tre gruppi linguistici che vivono nelle localita' di montagne e nelle citta' di fondovalle, ovvero tedesco, italiano e ladino. L'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e' molto atteso perche' la sfida iniziale non e' solo alla ricerca del voto piu' alto o del giudizio migliore bensi' contenere il piu' possibile i contagi.

In Alto Adige si parte con le lezioni in presenza nel corso delle quali sara' l'obbligatorio l'uso della mascherina per i bambini a partire dai 6 anni e per tutto il personale, dagli insegnanti al comparto amministrativo, bidelli e bidelle comprese. Il personale scolastico dovra' essere in possesso del Green pass valido, quindi vaccinazione effettuata oppure effettuazione del tampone ogni 48 ore. Saranno previsti screening volontari con test nasali decisi che dovrebbero essere effettuati due volte a settimana per quattro settimane. Da oggi, e nei giorni feriali, su tutto il territorio altoatesino il servizio scolastico e' stato integrato con 80 autobus al fine di evitare mezzi affollati. Come da tradizione la Provincia Autonoma di Bolzano sara' la prima a livello nazionale ad iniziare l'anno scolastico. Il motivo e' legato ad alcuni periodi di ferie 'supplementari', ovvero la settimana 'Sharm' ai primi di novembre (nota perche' molti si recavano in passato in localita' di mare fuori dai confini italiani) e le vacanze invernali a cavallo del Carnevale. L'anno scolastico iniziera' per 65.481 bambini e giovani iscritti nelle scuole di lingua tedesca (20.481 sono quelli che frequenteranno le scuole primarie), per 22.003 che frequenteranno una scuola in lingua italiana (6.649 le scuole superiori e 6.139 le primarie) e per 2.960 iscritti ad un istituto in lingua ladina (poco piu' di un centinaio in meno rispetto allo scorso anno) della Val Badia e Val Gardena. A livello italiano il grande giorno della riapertura delle scuole sara' lunedi' 13 quando la campanella suonera' negli istituti di Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Il giorno 15 l'anno scolastico iniziera' in Basilicata, Campania, Liguria, Marche e Toscana. Il giorno 16 in Friuli Venezia Giulia. Ultimi a ritornare in classe, il giorno 20, scolari e studenti di Calabria e Puglia.