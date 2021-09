Scontro tra un'auto e una moto a Palermo: due fratelli sono gravi

Due fratelli palermitani di 19 e 16 anni sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto la scorsa notte all'incrocio (regolato con un semaforo) tra via Notarbartolo e via via Giacomo Leopardi. I mezzi coinvolti nell'incidente la moto su cui viaggiavano i due fratelli, una Yamaha Mt03, e l'auto, Hyundai Getz, guidata da un cinquantenne, sono stati sequestrati. Il 118 che ha portati i feriti all'ospedale Civico e a Villa Sofia. E' intervenuta l'infortunistica della Polizia municipale.