Ragazza uccisa nel Veronese dal vicino di casa

L'uomo sospettato dell'omicidio di Chiara Ugolini, il cui cadavere senza vita e' stato scoperto dal fidanzato nella loro casa di Calmasino, nel Veronese, si trova a disposizione dell'autorita' giudiziaria fiorentina. Il pm ha 48 ore di tempo per richiedere al giudice la convalida del fermo e l'applicazione di una eventuale misura. Gli atti saranno poi trasmessi per competenza a Verona. E' un cittadino italiano di 38 anni l'uomo fermato ieri sera dalla Polizia stradale sull'autostrada A1 all'altezza di Firenze perché sospettato di avere ucciso Chiara Ugolini, la 27enne trovata morta in un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona). L'uomo, che stava fuggendo a bordo della sua moto, e poi avrebbe ammesso le sue responsabilità ai poliziotti e ai Carabinieri, ora dovrà essere sentito dal magistrato della Procura di Verona che coordina l'indagine. Secondo quanto si è appreso l'indagato era stato sottoposto dalla misura degli arresti domiciliari, pare per un episodio legato a una rissa. Ancora da chiarire il momento del delitto, e perché la giovane abbia fatto entrare in casa l'uomo che poi l'ha aggredita. Gli investigatori non escludono nessuna pista, da un delitto a sfondo sessuale a una lite per questioni condominiali. L'uomo abita al piano terra della stessa palazzina dove viveva, al secondo piano, la vittima.