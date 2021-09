Esercito a Palermo per l'emergenza cimitero, Scoma (IV): necessario

"L'arrivo dell'esercito a Palermo per dare una mano al Comune nella risoluzione dell'emergenza bare al cimitero dei Rotoli, dove oltre novecento feretri sono in attesa di tumulazione e inumazione da più di un anno, conferma quello che chiedevo da mesi. Sono contento che il sindaco Orlando mi abbia ascoltato nonostante qualche suo assessore si sia affaticato ad insultarmi dopo aver chiesto l'intervento dei militari". Lo dice il deputato nazionale di Iv Francesco Scoma. "L'importante- aggiunge - è che oggi questa emergenza venga seriamente affrontata grazie anche ai mezzi del Genio che realizzeranno degli scavi per accelerare le procedure di inumazione. Finalmente si avvia un cronoprogramma certo che restituirà alla città un servizio cimiteriale dignitoso e decoroso".