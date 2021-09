Minacce a Musumeci, solidarietà dal sindaco di Siracusa

“Le minacce al presidente Musumeci, accompagnate a un ordigno rudimentale sul binario ferroviari nel pressi di Militello in Val di Catania, sono un grave attacco al più alto rappresentante delle Istituzioni regionali portato, in modo vile, in un momento di massima difficoltà per tutti i siciliani. Le indagini faranno il loro corso. Intanto dovere di tutti è di rispondere a queste minacce sostenendo le Istituzioni siciliane e le persone che che vi sono impegnate. Piena solidarietà al presidente Musumeci”: lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.