Il messinese Angelo Lombardo in evidenza in Svezia al mondiale Karting Kz2 disputato in prova unica

ll messinese Angelo Lombardo su Parolin ha ben figurato al Mondiale Kz 2 disputato in prova unica a Kristianstad in Svezia. Sono state tre giornate di alto livello agonistico nelle quali, l'esperto driver si è messo in evidenza con degli ottimi parziali e disputando delle buone manche eliminatorie che gli hanno permesso di qualificarsi alla finale. E’ mancato il risultato, a causa di un contatto di gara in piena bagarre al centro del gruppo.

Il Delegato/Fiduciario Aci Sport Sicilia Daniele Settimo ha seguito con interesse le vicende della gara e a conclusione nel congratularsi col driver di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato: ”Rappresentare la Sicilia a livello internazionale è particolarmente importante per il prestigio che la nostra isola ha da sempre nel Motorsport: Lombardo lo ha fatto in modo molto onorevole”.

Il weekend mondiale per il driver del Team Parolin, scuderia che ha vinto il titolo grazie ad un altro fortissimo italiano Lorenzo Travisanutto, è stato davvero convincente. Entusiasmante l'inizio quando è stato sempre fra i migliori nelle prove libere, più complicate le qualifiche quando il “traffico in pista” non gli ha permesso di esprimersi ai massimi livelli. Nelle manche eliminatorie sono arrivati alcuni buoni piazzamenti che lo hanno portato di raggiungere la Finale. Poi l’epilogo sfortunato nel corso dei primi giri quando la gara era molto animata e stava recuperando parecchie posizioni.

Al rientro dalla Svezia Lombardo ha dichiarato: “ E’ stata una bellissima esperienza, prendere parte al Mondiale è già un successo. Sento molto le gare, do sempre il massimo, per cui ho provato sia nella eliminatorie che poi in gara a fare risultato e, senza i due contatti, ci sarei riuscito perché eravamo molto competitivi. A questo proposito devo ringraziare tutto il team Parolin che ancora una volta ha dimostrato di essere al vertice della specialità e in particolare il mio amico Vincenzo Vacante Team Manager della VRT che ha fortemente voluto questa mia partecipazione.