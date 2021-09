Temporale a Modica e Scicli: allagamenti e interventi dei Vigili del fuoco

Un violento temporale si è abbattuto per circa un'ora nel versante orientale degli Iblei. La pioggia ha interessato, soprattutto, Modica e Scicli. Registrati allagamenti in alcuni scantinati e qualche auto in panne rimasta bloccata nelle strade trasformate in fiumi in piena. Il temporale si è scatenato intorno alle 16 annunciato da tuoni e cielo plumbeo. Allagamenti a Scicli nella zona del Villaggio Jungi. Interventi anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica.