Cavalcade Ferrari 2021 a Siracusa, raduno della miglior produzione di Maranello

In una splendida location come quella del Foro Italico di Siracusa, si è tenuto stamane il "Cavalcade Ferrari 2021". Ottantaquattro partecipanti provenienti dagli Stati Uniti, Giappone, Irlanda, Montecarlo, Andorra e altri paesi europei hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Ferrari. Era presente il meglio della produzione: La Monza sp 2 una delle più pregiate e rare del marchio. Manifestazione bellissima, organizzazione perfetta per una giornta on aria di Ferrari a Siracusa.

C.L.