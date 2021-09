Fdi a Rosolini spacca l'unità del Centro destra: sostiene Di Rosolini a sindaco

Due movimenti ed un partito per fare un'unica lista che alle prossime elezioni amministrative sosterrà Tino Di Rosolini a sindaco di Rosolini.

Fratelli d'Italia, Rosolini la nostra Terra e Cambiamo Rosolini, hanno deciso di spezzare l'unità del Centrodestra, dopo il sì di Forza Italia all'avvocato Pinello Gennaro che corre per la carica di primo cittadino. La decisione è stata presa questa sera e comunicata con una scarna nota che non spiega le ragioni della divisione con gli storici alleati.

"Il tempo delle scelte si avvicina ed è per questo che è arrivato il momento di comunicare alla città la nostra scelta in vista delle prossime elezioni amministrative è scritto nel documento - Un lungo confronto e un’attenta analisi di programmi, prospettive e idee per il rilancio della nostra città ci ha portati alla scelta di sostenere il candidato sindaco Tino Di Rosolini. Siamo fermamente convinti ci sia bisogno di programmi concreti che possano creare un percorso di cambiamento e rivalutazione di Rosolini. La nostra città ha bisogno di tornare protagonista del sud est. E il tempo giusto, è questo. Per farlo, noi di “Rosolini la nostra terra”, “Fratelli d’Italia Il Carrubo”, "Cambiamo Rosolini" e un gruppo di professionisti vogliosi di spendersi per la nostra città, abbiamo deciso di sostenere la figura del dott. Tino Di Rosolini che, oltre ad essere uomo politico di grande spessore, ha dimostrato nel momento storico più difficile per la nostra città di sapersi spendere per la collettività e l’interesse pubblico".

(Nella foto Saro Cavallo e Tino Di Rosolini)