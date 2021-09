Lotta alla povertà, protocollo tra Comune di Solarino e Caritas

Questa mattina nella stanza del sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, è stato firmato un protocollo d’intesa con la Caritas di Siracusa, rappresentata da padre Marco Tarascio, per una serie di azioni concrete verso le famiglie solarinesi. Promotrice dell’iniziativa per l’amministrazione comunale, l’assessora ai Servizi sociali Silvana Cassia, che ha curato i dettagli e la definizione di questo protocollo, che sarà utile a tantissime famiglie solarinesi in difficoltà. Si prevedono aiuti economici nella misura massima di 120.000,00 €, di cui 100.000,00 € sono messi a disposizione dal Comune di Solarino e 20.000,00 da Caritas. Questa è un’importante misura che l’Amministrazione comunale intende mettere in atto, con fondi dello Stato, insieme a tante altre in quest’ultimo anno e mezzo, per contrastare e mitigare i danni economici e sociali che la pandemia sta causando nella nostra comunità, in particolare saranno un sostegno per le famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni dì locazione e delle utenze domestiche, oltre che misure di solidarietà alimentare.