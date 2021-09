Sequestrata merce contraffatta in via Lincoln a Palermo

I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno sequestrato 455 capi contraffatti e 410 articoli non sicuri a Palermo, in via Lincoln, in un esercizio commerciale gestito da un cinese. in un un altro negozio sempre gestito da un cinese sono stati sequestrati 370 giocattoli e 40 prodotti di elettronica privi del marchio "CE" . I gestori sono stati multati. Nei giorni scorsi i Finanzieri della compagnia di Partinico hanno sequestrato circa 78 mila articoli non sicuri o che non rispettavano le norme in un emporio a Partinico gestito da un cinese. I militari hanno denunciato il titolare della ditta per frode in commercio e contraffazione del marchio CE.