Aeroporto Catania, armi improprie nel bagaglio: denunce

L’Ufficio di Polizia di Frontiera a seguito di attività volta alla repressione dei reati in genere e in specie alla tutela e sicurezza in ambito aeroportuale, ha accertato e deferito alla Procura della Repubblica negli ultimi giorni più persone in partenza dallo scalo di Catania Fontanarossa, resisi responsabili di porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, lo scorso 29 agosto, un passeggero in partenza per Bologna, aveva nel proprio bagaglio a mano, un manganello telescopico estensibile in metallo di colore nero. L’oggetto atto ad offendere il cui porto è tassativamente vietato, è stato sequestrato e messo a disposizione della competente Autorità giudiziaria che ne ha disposto la distruzione.

Sempre a seguito di attività degli operatori della Polizia di Frontiera, nella mattinata dello scorso 3 settembre,, è stato denunciato un altro passeggero che, sempre presso i controlli di sicurezza e, in procinto di imbarcarsi sul volo diretto a Venezia, veniva trovato in possesso all’interno del proprio bagaglio a mano, di un tira pugni in metallo di colore nero della particolare capacità offensiva per avere le sommità uncinate nonché per essere dotato, altresì, di un coltello a scomparsa, con lama della lunghezza di 8 centimetri. Anch’esso è stato sequestrato.