Pozzallo Got Talent, successo per la manifestazione della Consulta giovanile

Il team della Consulta comunale giovanile e il Comune di Pozzallo hanno organizzato, domenica scorsa, l'ultimo evento dell'estate pozzallese 2021. All’iniziativa hanno aderito i ragazzi e le ragazze che hanno saputo esprimere i loro talenti nel canto, nel ballo e nella recitazione. E’ stato lo spazio antistante la Villa Tedeschi, nel cuore della città, a fare da cornice a Pozzallo’s Got Talent, presentato da Giulia di Dio e Sofia Brugaletta, due ragazze del team, evento culturale molto atteso soprattutto tra i più giovani. Un’iniziativa che ha reso orgogliosi gli organizzatori e i partecipanti perché si tratta di appuntamenti che danno il senso d comunità ed esaltano i valori culturali del territorio. “In molti – chiarisce Giovanni Manenti che, assieme agli altri componenti dell’organismo, si è dato da fare per promuovere l’appuntamento – ci siamo impegnati a partecipare all'organizzazione dell'evento, con in evidenza le nuovissime regole del green pass, le normative di sicurezza e le restrizioni vigenti. Abbiamo superato ogni difficoltà insieme, garantendo la massima sicurezza ed efficienza. Il pubblico ha applaudito i partecipanti, la giuria e gli ospiti. Ci siamo sentiti speciali ed importanti. E questo è servito a dare vita a una bellissima serata e a una meravigliosa atmosfera. Ringraziamo l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Roberto Ammatuna e l’assessore Alessandra Azzarelli, per il supporto fornitoci”.