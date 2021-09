Covid, scende il numero dei positivi nel Ragusano ma ci sono altri tre morti

Diminuisce il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano ma continuano ad aumentare i morti. Nelle ultime 24 ore altri tre decessi. Sono morti un uomo vittoriese di 91 anni, vaccinato, un uomo ragusano di 84 anni, non vaccinato, e una donna ragusana di 99 anni, vaccinata. Il numero dei morti sale, quindi, a 346 dall'inizio della pandemia. I positivi nel rapporto Asp del 7 settembre sono 2.105: 1.990 si trovano in isolamento domiciliare, 19 sono alla Rsa di Ragusa, 90 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e 6 in Foresteria Covid al Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei:

29 Acate, 50 Chiaramonte, 364 Comiso, 4 Giarratana, 75 Ispica, 129 Modica, 0 Monterosso, 57 Pozzallo, 279 Ragusa, 36 Santa Croce, 92 Scicli, 875 Vittoria.