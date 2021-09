Rosolini, l'avvocato - galantuomo non corre per sindaco: noi non diamo prebende

Tradimenti, coltellate alle spalle, inciuci, accordi sottobanco che partono da Siracusa per finire a Rosolini. Pinello Gennaro, avvocato gentiluomo, ne avrà avuto fino alla sua nausea ed oggi dopo il pranzo, con la signorilità che lo ha sempre contraddistinto, ha mandato letteralmente al diavolo, politica, politicanti e lacchè, che avevano giurato fedeltà alla sua candidatura a sindaco. Gennaro non correrà per sindaco di Rosolini, ma questa volta deciderà lui chi dovrà vincere le elezioni. Ovviamente assieme al suo Movimento che è Etica. Gennaro lo ha comunicato ai suoi concittadini, attraverso la sua pagina Facebook.

"In questi mesi abbiamo lavorato incessantemente per presentare alla città un nuovo progetto che unisse le risorse umane e valoriali dei Movimenti Civici alle forze del centro destra, per offrire alla città una alternativa credibile basata su una squadra di governo fatta di gente affidabile e competente. Abbiamo condiviso un progetto che desse un nuovo volto alla coalizione del centro destra in città , spendendo i suoi uomini migliori - scrive l'avvocato Gennaro - Lo abbiamo fatto senza bisogno di chiedere tessere di partiti , senza garantire pacchetti di voti, ma offrendo alla coalizione solo il nostro vissuto umano e professionale, unitamente al nostro patrimonio valoriale, quale garanzia illimitata di uomini e donne liberi e con tanta passione civica.

Con grande rammarico dobbiamo constatare che il centro destra ha scelto di affidare il nuovo corso a Tino Di Rosolini, Corrado Roccasalvo, Elio Basilico, Corrado Rizza … Vedete non si tratta di preclusioni personali. Da loro ci dividono metodi e contenuti del fare politica. Le nostre mani non hanno mai nominato dirigenti medici, infermieri, portantini, non abbiamo mai chiesto o reclamato posti di governo o sottogoverno, incarichi e prebende varie, non abbiamo progetti o progettisti da sponsorizzare, viviamo dignitosamente del nostro lavoro e il nostro impegno politico è stato sempre rivolto a dare un contributo in termini di opportunità a questa Città.

Abbiamo assistito attoniti nell’ultimo periodo a continue fibrillazioni politiche, a tatticismi esasperati di gente incapace di assumersi la responsabilità della decisione, gente a cui interessa in maniera cinica solo vincere le elezioni senza guardare al buon governo della città, di gente che sale sul palco con te dicendo che sei il miglior Sindaco per questa città e che senza alcun motivo apparente ti rinnega, di gente che firma comunicati e l’indomani li contraddice nei fatti , a gente che partecipa ad incontri e riunioni di giorno e la notte fa altrettanto con quelli del genio guastatori. Non ci sono quindi le condizioni di agibilità ed affidabilità politica per accettare la candidatura di Sindaco offerta dagli alleati al Movimento Etica. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno creduto con sincerità ed in particolare i tanti giovani, donne ed uomini che hanno dato la disponibilità per spendersi in prima persona in questo progetto, riconoscendosi anche nella credibilità di chi lo avrebbe dovuto coordinare. Auguro Buona fortuna alla mia città che ne ha tanto di bisogno e concludo con le parole del grande Vasco nella canzone un mondo migliore che dice: “essere liberi consta sempre qualche rimpianto“ il mio di ripianto resta quello di non aver potuto servire come merita la mia città ed i miei concittadini. In bocca al lupo" .