Ragusa, M5s all'attacco dell'amministrazione: documento di programmazione? Copia e incolla

“Seduta del Consiglio comunale che ci lascia enormemente delusi, delusi per l’atteggiamento del sindaco, delusi per la presentazione di un Dup che non ci dice nulla di nuovo in quanto ripercorre il solco di molte favole raccontate da tre anni. Ma la delusione più profonda è data dalla risposta del sindaco ai rilievi del consigliere Antoci per tutto quanto non è andato bene a Marina di Ragusa in questa stagione estiva che sta per concludersi”.

E’ quanto afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, dopo la seduta di lunedì sera. “Il consigliere Antoci ha esposto, come è solito fare, dei rilievi precisi, circostanziati – continua Firrincieli – parlando di strade dove è mancata una pulizia costante, di spiagge che non sono state seguite come negli anni passati, di trattore per pulire la spiaggia che ha dimenticato alcuni tratti di arenile, servizio che non è stato svolto giornalmente come negli anni passati e passerelle per le docce totalmente assenti; insomma, tutta una serie di problematiche che, sia pure segnalate tardivamente, danno il segno che qualche cosa non è andato nella gestione della stagione estiva a Marina di Ragusa, soprattutto se tutto ciò si va a sommare ai problemi della Ztl, del mancato controllo di questa enorme zona a traffico limitato per non parlare del totale fallimento dell’esperimento del parcheggio scambio di via Escrivà su cui peraltro si addensano altre nubi perché praticamente è già in uno stato di totale abbandono, con la recinzione abbattuta in più punti e con una pavimentazione che, molto probabilmente, alle prime piogge sarà trascinata a valle lungo la strada della circonvallazione. E tutto questo col rischio che arriverà a Marina. Insomma, soldi spesi inutilmente che dovranno essere spesi un’altra volta alla prossima stagione, se si vuole ritentare questo esperimento”.

“A rilievi così circostanziati del consigliere Antoci – prosegue Firrincieli – il sindaco ha aperto le mani e ha lasciato di stucco con una sua dichiarazione che è già stata ripresa negativamente dalla stampa nella stessa serata: il sindaco ha ammesso che ci sono state delle criticità nella gestione a Marina di Ragusa, sostanzialmente non ha negato niente di tutto quello che ha detto il consigliere Antoci e ha risolto la questione invitando i cittadini ragusani a guardare alle zone della Sicilia che stanno peggio di noi: è una magra consolazione ma soprattutto da parte di un primo cittadino non è né una giustificazione per i mancati interventi, né, soprattutto, pare un principio sano quello di andare a vedere dove si sta peggio per bearsi di quello che abbiamo noi”.

“Una considerazione – aggiunge il capogruppo dei Cinque Stelle – che ci ha lasciato completamente di stucco ma quello che è stato ancora più deludente è il Dup, nient’altro che un copia incolla, a stento mascherato dal sacerdote per eccellenza della giunta Cassì, l'assessore Iacono, che chiaramente trasforma in oro tutto quello di cui parla, ineccepibile dal punto di vista formale e inattaccabile anche dal punto di vista sostanziale perché in fondo tutto quello che ci dice, tutto quello che ci racconta, è difficile da contestare. Un documento da buttare nel cestino.