Il maltempo torna a farsi sentire nel Ragusano. Dopo il temporale di ieri che ha interessato i territori di Modica e Scicli, oggi è toccato al litorale ibleo. La pioggia battente e le raffiche di vento hanno creato disagi nelle frazioni balneari di Donnalucata, Cava D'Aliga e Marina di Ragusa. Automobilisti "prigionieri" delle strade trasformate in fiumi in piena. Non si registrano, per fortuna, danni alle persone.