Siracusa, minaccia e oltraggia i vigili urbani: denunciata

Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, il personale della Polizia Municipale di Siracusa ha proceduto a deferire all’autorità Giudiziaria, una giovane siracusana, resasi responsabile di una immotivata condotta minacciosa ed oltraggiosa nei confronti degli Agenti operanti. I fatti hanno avuto luogo sul Ponte Umbertino, ove una pattuglia di operatori della Polizia Municipale era intenta ad espletare l’ordinario servizio di controllo dell’accesso ai varchi della ZTL. Durante tali fasi sopraggiungeva una donna che, alla guida della sua autovettura, pretendeva di sostare il veicolo in corrispondenza delle strisce pedonali; invitata, come ovvio, a desistere da tale intento, la giovane andava in escandescenze, manifestando un atteggiamento aggressivo ed oltraggioso nei confronti dei poliziotti, minacciando ripetutamente gli stessi. Più volte gli Agenti tentavano di calmare l’animo della giovane che, per tutta risposta, continuava nei suoi atteggiamenti rifiutando anche di fornire le proprie generalità. A tal punto, con l’ausilio di altra pattuglia fatta intervenire sul posto, si procedeva all’accompagnamento della donna presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Municipale ove, alla luce della condotta di cui si era resa responsabile, veniva denunciata per minaccia a Pubblico Ufficiale, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità.