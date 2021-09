Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Ragusa-Mare. Per cause da accertare si sono scontrati un'auto e una moto. La peggio è toccata al centauro che è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Garibaldi di Catania. Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri. In corso indagini per accertare la dinamica dell'incidente.

FOTO: Franco Assenza