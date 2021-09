Terremoto nel pomeriggio a Floridia: alle 16 scossa di magnitudo 2.7

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi pomeriggio alle 16, 02 a due chilometri a sud di Floridia, in provincia di Siracusa. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Il sisma è stato avvertito in paese soprattutto nei piani alti degli edifici del rione Vignalonga, dove per un paio di secondi hanno tremato i pavimenti e si sono mossi i lampadari. La scossa si è manifestata a 22 chilometri di profondità. Fortunatamente il terremoto a Floridia non ha provocato danni nè alle persone, nè alle cose. L'intensità del sisma è stata di magnitudo 2.7 della scala Richter.