Trading online: boom per la formazione, ecco i libri più richiesti del momento

Tra il 2020 ed il 2021 c'è stato un forte aumento delle persone che hanno deciso di avvicinarsi al mondo del trading online. I numeri in Italia erano già abbastanza alti, ma negli ultimi mesi, complice anche il particolare periodo, sono cresciuti ulteriormente. Ormai gli iscritti alle piattaforme di negoziazione online hanno abbondantemente superato i sei milioni, ma anche i broker sono più che raddoppiati in questo strano biennio.

A differenza di quello che è accaduto troppo spesso in passato, pare che i nuovi trader scelgano di approdare sui mercati finanziari solo dopo aver ultimato un loro percorso di formazione. I corsi sul trading online, sia in aula che a distanza, sono sempre più richiesti, ma il dato che risalta di più è quello che riguarda i testi. I libri sul trading online scalano le classifiche dei volumi più venduti: scopriamo quali sono quelli più apprezzati in questo momento.

Maggiore attenzione per la formazione degli aspiranti trader

Il trading online è una solida realtà ormai da diversi anni anche in Italia. Illuso da qualche pubblicità ingannevole o dalle lusinghe di qualche soggetto poco professionale e poco trasparente, qualcuno in passato si è fatto attirare in questo affascinante mondo convinto di intraprendere un'attività in grado di generare profitti facili ed in breve tempo. Ovviamente chi si è approcciato al trading con questo atteggiamento non ha avuto molta fortuna.

Fortunatamente con il passare del tempo episodi di questo tipo sono diventati sempre più rari: c'è una maggiore consapevolezza e gli aspiranti trader sanno che prima di iniziare ad operare sui mercati finanziari devono raggiungere un certo livello di competenza. A questo proposito, i libri di trading sono tra gli strumenti di formazione più apprezzati ed in questi ultimi mesi la loro richiesta è aumentata notevolmente.

I migliori libri sul trading online

Grazie alle indicazioni ed ai consigli del sito tradingonline.me è possibile individuare quali sono i migliori libri sul trading online. Le opzioni sul mercato sono tante e scegliere il volume giusto non è sempre facile: molto dipende anche dal tipo di argomento che l'aspirante trader vuole approfondire. È vero che ci sono libri che riescono a coprire in modo completo i vari temi, ma ce ne sono altri che invece si concentrano su argomenti specifici, come ad esempio l'analisi tecnica, le strategie operative o la gestione dell'aspetto emotivo e psicologico.

Molto spesso, il primo titolo che viene menzionato quando si parla di trading online è Analisi tecnica dei mercati finanziari di John Murphy. Il volume, che viene considerato da molti come la bibbia del trading, tratta in maniera semplice ma completa tutti gli aspetti dell'analisi tecnica, dai grafici agli indicatori tecnici. Per chi si avvicina al mondo del trading, la figura di Warren Buffett è un importante punto di riferimento.

Per questo può essere molto interessante ripercorrerne la lunga carriera leggendo il libro di Robert G. Hagstrom intitolato Il metodo Warren Buffett. Ovviamente non si tratta di una semplice biografia, ma di un libro ricco di spunti ed esempi. Un altro top player della finanza è senza dubbio George Soros. Il suo libro L'alchimia della finanza permette di conoscere alcune delle strategie più efficaci ed altri segreti per imparare rapidamente come fare trading.

Nell'elenco dei migliori libri sul trading online figura anche l'opera di un italiano: Trading meccanico di Luca Giusti è una sorta di manuale pratico, che consente di apprendere le regole e le strategie per operare nei vari mercati e su diversi asset. Per quanto riguarda l'aspetto emotivo e psicologico, il testo più noto è L'arte della guerra di Sun Tzu; può sembrare assurdo, ma il parallelismo tra le strategie di trading e quelle militari funziona perfettamente per capire qual è il giusto atteggiamento da avere quando ci si avvicina ai mercati.