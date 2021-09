Conti correnti online: le soluzioni di Banca Sella tra le più richieste del momento

Aprire un conto corrente bancario può apparire come un'operazione relativamente semplice, ma sempre più persone fanno ricerche approfondite al fine di scegliere l'istituto di credito e il tipo di conto più adatto alle proprie esigenze. In quest'ottica, una delle banche più gettonate, grazie anche alla varietà di proposte che offre ai propri clienti, è Banca Sella. A questo proposito è possibile leggere la recensione di Chescelta.it, che mostra come uno dei motivi che spinge molti utenti a prediligere questa realtà sia la possibilità di gestire tutto online ed usufruire di costi vantaggiosi.

Fruibilità e costi

Una banca online ammortizza i costi di gestione in maniera naturale, in quanto non vi sono filiali fisiche o un numero di dipendenti eccessivo che richiedono spese onerose. Se a questo si aggiunge una fruibilità, da parte dell'utenza, per 24 ore su 24, allora il vantaggio è davvero ai massimi livelli. L'home banking è una realtà che snellisce una moltitudine di operazioni, dai bonifici all'accredito automatico dello stipendio, con verifica dei vari movimenti direttamente sul proprio portale: i sistemi di sicurezza dati dalle password personalizzate sono sempre una garanzia in più.

E non fa eccezione Banca Sella, che propone due tipologie di conto fruibile sia da sito che da filiale fisica a costi interessanti: il piano Start è addirittura gratuito per i primi 3 mesi, per poi richiedere un canone di 1,50 euro, mentre per il Premium la spesa mensile è di 5 euro. Qualora si decida di aprire il conto direttamente da sito web, inoltre, non sono previsti costi, mentre se si desidera farlo in filiale saranno pari a 35 euro.

In generale, le operazioni online risultano sempre più convenienti, inclusi i bonifici che sono sempre a costo zero e che invece prevedono la corresponsione di 9 euro allo sportello o nella filiale prescelta. Resta invece invariata l'imposta di bollo annua prevista per legge, di poco inferiore ai 35 euro per giacenze che superino i 5 mila euro.

Altre peculiarità importanti di Banca Sella

Con i conti di Banca Sella si avrà automaticamente diritto alla carta di debito da usare quale bancomat per fare pagamenti e prelievi dallo sportello: è del circuito Mastercard e può essere impiegata con la modalità contactless o persino tramite app per Google Pay e Apple Pay. La carta di credito Visa di Banca Sella, invece, si può avere a livello gratuito solo nel conto Premium, mentre in quello base richiede una spesa di circa 40 euro annue. Ha un plafond discreto, di 1300 euro mensili e si può impiegare persino per pagare bollette e acquistare rateizzando il credito.

Il vantaggio principale di Banca Sella, comunque, rimane quello di poter effettuare tutte le operazioni bancarie senza limiti di orario e di tempo, intervenendo da sito o persino da app per smartphone e iPhone: tale versatilità è in linea con le esigenze attuali di fruibilità di un conto corrente davvero smart cui accedere ovunque ci si trovi.

Aprire un conto corrente con Banca Sella non è complicato, basta scegliere il profilo desiderato sul sito ufficiale e inserire tutti i propri dati anagrafici. Il conto può anche essere cointestato e in questo caso, ovviamente, i documenti da caricare possono riguardare entrambi i titolari. La verifica dell'identità, online, si può eseguire in vari modi: attraverso una videocall, con un bonifico o persino recandosi di persona in filiale. Terminata la compilazione di tutte le autocertificazioni richieste, lo stesso va fatto con il contratto digitale. I tempi di apertura sono variabili e possono essere brevi o pari a qualche giorno.