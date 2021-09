Catania, era stato licenziato e si vendica con l'ex compagna: arrestato

Nel pomeriggio di martedì personale delle Volanti della Questura di Catania ha tratto in arresto un uomo, responsabile del reato di rapina. Intorno alle 17:30, alcuni equipaggi sono intervenuti presso un’agenzia di noleggio auto sita in via Plebiscito dove era stata segnalata una lite. Giunti davanti l’ingresso dell’agenzia, gli operatori hanno fermato un individuo che, in evidente stato di agitazione, ha dichiarato di aver avuto un diverbio con la compagna che si trovava ancora all’interno dell’attività commerciale.

La donna - titolare dell’agenzia di noleggio auto, ancora particolarmente scossa per l’accaduto e in lacrime – ha riferito ai poliziotti di aver richiesto l’intervento della Polizia perché il suo ex compagno, poco prima, era entrato all’interno dell’agenzia e, dopo aver cacciato malamente le due dipendenti dell’agenzia, l’aveva minacciata e si era impossessato della sua borsa, toltale con violenza, dalla quale aveva asportato la somma di 135 euro e diverse carte Bancomat. Solo dopo una breve colluttazione la donna era riuscita a rientrare in possesso della borsa e dei soldi ma l’ex compagno, dopo averla strattonata, si era impossessato delle chiavi dell’agenzia e di quelle di diverse autovetture, per poi allontanarsi. Gli agenti hanno rinvenuto all’interno del giubbotto dell’uomo le chiavi e le carte bancomat poco prima sottratte all’ex compagna.

L’attività d’indagine ha permesso di appurare che il fermato, ex dipendente dell’attività di noleggio auto, era stato licenziato da qualche giorno, anche a seguito dei comportamenti violenti tenuti nei confronti della compagna che avevano portato alla fine della relazione; quel giorno, si era recato in agenzia mosso da un sentimento di rivalsa e anche durante le fasi del controllo di polizia, nonostante la presenza degli agenti, l’uomo, un quarantacinquenne con precedenti per rapina e tentato omicidio, si è mostrato particolarmente nervoso, minacciando ad alta voce l’ex compagna. L’uomo è stato arrestato per il reato di rapina e denunciato in stato di libertà per le minacce; dopo gli adempimenti di rito e su disposizione del Magistrato di turno, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Ragusa.