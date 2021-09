Catania, rubava dalle auto in sosta: arresti domiciliari

Nella nottata di martedì agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato un uomo per il reato di furto aggravato su auto in sosta. Intorno all'una, una Volante è stata inviata in zona via Vittorio Emanuele dove era stata segnalata la presenza di un individuo che stava forzando delle autovetture in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermarlo all’altezza di piazza Duomo. Accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti hanno permesso di accertare che il reo, un cittadino rumeno di circa 35 anni, poco prima aveva anche aggredito con il collo di una bottiglia rotta il gestore di un bar, procurandogli un taglio al labbro, a seguito di un diverbio dovuto al mancato pagamento di una consumazione. Uscito dal bar aveva, poi, forzato un’autovettura dalla quale aveva asportato la somma di 50 euro. Per tali motivi l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, posto agli arresti domiciliari.