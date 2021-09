Articolo 1 Floridia: "Dichiarare il default affosserà il Comune"

"L’affermazione dei Revisori dei Conti sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Floridia apre scenari gravissimi e pesanti e impone verifiche stringenti e trasparenti sia sul terreno tecnico che su quello politico. Prima di cedere al dissesto come epilogo ineluttabile consideriamo un preciso dovere della classe politica floridiana verificare ogni altra soluzione alternativa". Lo afferma uno dei coordinatori di Articoli 1 di Floridia, Turi Catinella a poche ore dal voto dell'aula che dichiarerà il default.

"Il dissesto finanziario, infatti, affossa l’Ente e scarica sulla qualità dei servizi, sull’economia della città e sulle sue prospettive di crescita e sviluppo prezzi e costi davvero gravissimi: Dal potenziamento e integrazione delle figure professionali mancanti nell’attuale dotazione organica, ai crediti vantanti dal sistema delle Imprese e delle professioni, dalla qualità dei servizi alle tasse locali la comunità di Floridia rischia un sciagurato arretramento. Una scelta di tale portata prosegue Catinella - va assunta solo dopo avere applicato e realizzato tutti i correttivi possibili e va coinvolto non solo il Consiglio Comunale ma anche, e soprattutto, con il contributo dell’intera comunità di Floridia: si convochino Assemblee aperte al contributo delle forze sociali, professionali e al sistema delle Imprese. Solo con il protagonismo dell’intera comunità floridiana sarà possibile individuare, concordare e realizzare tutti i correttivi considerati indispensabili. Rilanciamo, infine, la proposta già avanzata al Pd Floridiano di un incontro intanto delle forze della coalizioni che avevano sostenuto Claudia Faraci per assumere una linea comune in direzione di soluzioni alternative e dei correttivi possibili da realizzare: dal predissesto al recupero dei crediti vantati dal Comune con un processo rigoroso di risanamento finanziario che salvi l’Ente e tuteli i cittadini e l’intera comunità di Floridia da una lunga stagione di precarietà e di ulteriori sacrifici".