Sbarco di 27 migranti a Portopalo: sono tutti del Bangladesh (VIDEO)

Sbarco di migranti verso mezzogiorno a Portopalo di Capo Passero. In 27, arrivati con una barca in vetroresina di 7 metri con due motori fuoribordo da 40 cavalli, si sono tuffati in mare appena hanno visto che la spiaggia di Pantanello era a pochi metri dall'imbarcazione. Si tratta di 27 uomini, che secondo le prime notizie raccolte, sarebbero originarie del Bangladesh. Scattato l'allarme al porto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto, poi la polizia che ha iniziato le operazioni di identificazione, mentre una motovedetta della Finanza ha controllato il tratto di mare interessato allo sbarco. Dopo i tamponi, i 27 migranti sono stati accompagnati in un Centro d'accoglienza.