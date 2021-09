Covid, cala il numero dei positivi nel Ragusano ma c'è un altro decesso

Diminuisce il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano: 114 in meno rispetto al giorno precedente, ma si registra un altro decesso. E' morta, infatti, nelle ultime 24 ore una donna di 74 anni di Comiso. I morti, dall'inizio della pandemia, salgono a 347. Il report dell'Asp dell'8 settembre segnala 1.991 persone positive al virus: 1.882 in isolamento domiciliare, 85 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 19 nella Rsa Covid e 5 in Foresteria al Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio nei comuni iblei: 27 Acate, 45 Chiaramonte Gulfi, 347 Comiso, 4 Giarratana, 78 Ispica, 114 Modica, 0 Monterosso, 46 Pozzallo, 268 Ragusa,

37 Santa Croce Camerina, 86 Scicli, 830 Vittoria.