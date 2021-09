Catania, dichiarazioni false per reddito cittadinanza: famiglia indagata

Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza perchè avevano dichiarato di vivere in tre abitazioni diverse: percepivano, in questo modo, tre sussidi. La scoperta è stata fatta dagli agenti del Commissariato di Catania Librino nel corso di un controllo. I poliziotti hanno accertato che la famiglia (genitori e due figli) vivevano sotto lo stesso tetto e che due delle case dove avevano dichiarato di risiedere erano, invece, affittate senza contratto di locazione. Nella casa ove effettivamente abita il nucleo familiare è stato, inoltre, accertato il furto di energia elettrica e, per tale motivo, tutti sono stati indagati in stato di libertà per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di sussidi statali e, solo i due coniugi, anche per furto di energia elettrica.