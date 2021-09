Siracusa, tessera Associazione Carabinieri ad un 21enne

Nel pomeriggio di ieri, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, Colonnello Giovanni Tamborrino, il coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Maresciallo Emanuele Di Mari ed il presidente della sezione “Filippo Cosentino”, Brigadiere Capo Valentino De Ieso, hanno consegnato la tessera di Socio familiare al 21enne Matteo Gulotta.

Su proposta del Comandante Provinciale, nei giorni scorsi il consiglio direttivo della Sezione ANC di Siracusa all’unanimità aveva espresso parere favorevole al conferimento del riconoscimento.

Il Gulotta, sebbene giovane, si è distinto per l’impegno dimostrato nelle attività di volontariato al fianco di alcune associazioni operative sul territorio aretuseo ed in innumerevoli occasioni ha manifestato attaccamento all’Arma e, pertanto, è stato ritenuto meritevole di far parte dell’A.N.C., anche in considerazione che tre zii materni hanno presto servizio nell’Arma dei Carabinieri, uno dei quali come Corazziere.