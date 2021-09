Trasporti, Amts Catania: al via concorso per nuovo logo

L'Amts (Azienda metropolitana trasporti e sosta) di Catania chiama a raccolta creativi, professionisti della comunicazione, studenti, laureati e diplomati in design, arti e grafica per ideare e realizzare il nuovo logo dell'azienda, nata da appena due mesi dalla fusione tra le due società comunali Amt e Sostare. Per farlo Amts, d'accordo con l'Amministrazione comunale, ha scelto il concorso di idee pubblico. Il nuovo bando scadrà il prossimo 7 ottobre ed è già online sul sito web aziendale alla pagina https://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/2021/09/Bando-LOGO_AMTS .pdf. Saranno i cittadini a decretare il vincitore, che otterrà anche un premio in denaro di 1.500 euro, attraverso una votazione tra i progetti classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria stilata dalla commissione.