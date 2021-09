Nota del PD: cani randagi nelle campagne tra Modica e Scicli

"Abbiamo notizia di un branco di cani randagi che oltre ad aggirarsi indisturbato nelle campagne di Scicli crea dei danni agli allevatori locali in quanto aggredisce le loro greggi". E' quanto afferma il Partito Democratico in una nota firmata dai circoli di Scicli e di Modica in merito alla presenza di cani randagi nei due territori. " Pare che non abbiano avuto alcun esito le segnalazioni fatte agli organi competenti - continua la nota - e siamo ben memori di quanto accadde al piccolo Giuseppe Brafa e di come quella tragedia si sarebbe potuta evitare se gli organi competenti all’epoca avessero tenuto in debito conto le prime segnalazioni di aggressioni a uomini e animali che pure vi furono. Lontani dal voler creare allarmismo, invitiamo i sindaci dei comuni di Scicli e Modica ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare il fenomeno del randagismo e prevenire quindi ogni possibile danno a persone e animali".